Manisa FK, Osman Özköylü ve Nexhipi ile yollarını ayırdı

Manisa FK, teknik direktör Osman Özköylü ve idari direktör Nderim Nexhipi ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Manisa FK, Osman Özköylü ve Nexhipi ile yollarını ayırdı
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26 Aralık 2023 13:26
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'de teknik direktör Osman Özköylü ve idari direktör Nderim Nexhipi ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Özköylü ve Nexhipi ile sözleşmelerin feshi konusunda karşılıklı anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Osman Özköylü ve Nderim Nexhipi'ye kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Osman Özköylü ile Trendyol 1. Lig'de 8 maça çıkan Manisa FK, 3 beraberlik ve 1 galibiyet almış, 4 maçta da yenilmişti.

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