Manisa FK'nin teknik heyet ve futbolcuları, depremzede çocuklarla buluştu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'nin teknik heyet ve futbolcuları, aileleriyle kentteki yurtlara yerleştirilen depremzede çocuklarla etkinlikte bir araya geldi.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlılar, MHP Manisa İl Başkanlığı ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Ayşe Hafsa Sultan Yurdu'nda düzenlediği etkinlikte Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek Manisa'ya gelen ve Bakanlığa bağlı yurtlara yerleştirilen afetzede çocuklarla buluştu.



Manisa FK Başkan Vekili Engin Anlı, teknik ekip ve futbolcuların yanı sıra MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, çocuklarla futbol oynadı, forma, çanta ve futbol topu hediye etti.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Engin Anlı, afetzedelere yönelik etkinliklerini sürdüreceklerini belirterek, "Yaraların birlikte daha hızlı sarılacağına inanıyoruz. Manisa Futbol Kulübü olarak da bunun için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.





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