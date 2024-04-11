Manisa FK'nın rakibi Eyüpspor

1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Bandırmaspor'la 1-1 berabere kalarak galibiyet özlemi 3 haftaya yükselen ve düşme hattının 1 puan üzerinde yer alan Manisa Futbol Kulübü, cuma günü evinde Süper Lig'e çıkmayı garantileyen lider Eyüpspor'la karşılaşacak.
Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak 30'uncu hafta mücadelesi saat 20.00'de başlayacak.
Maçın biletleri kapalı alt tribün 40, misafir 50 TL'den satışa sunuldu.
Siyah-beyazlılarda Bandırma deplasmanında göreve başlayan teknik direktör Levent Devrim, seyircinin önünde ilk sınavına çıkacak. Ligde 32 puanla 14'üncü sırada yer alan Manisa temsilcisi, 67 puanı bulunan İstanbul ekibine sezonun ilk yarısında deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu.
Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak 30'uncu hafta mücadelesi saat 20.00'de başlayacak.
Maçın biletleri kapalı alt tribün 40, misafir 50 TL'den satışa sunuldu.
Siyah-beyazlılarda Bandırma deplasmanında göreve başlayan teknik direktör Levent Devrim, seyircinin önünde ilk sınavına çıkacak. Ligde 32 puanla 14'üncü sırada yer alan Manisa temsilcisi, 67 puanı bulunan İstanbul ekibine sezonun ilk yarısında deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu.
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