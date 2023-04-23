Manisa FK'nın konuğu Altınordu

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak Erzurumspor FK'yı 3-1 yenerek Play-Off için umutlanan Manisa Futbol Kulübü cumartesi günü evinde kümede kalma mücadelesi veren Altınordu ile karşı karşıya gelecek.



Mümin Özkasap Tesisleri'nde saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Gürcan Hasova yönetecek. Karşılaşmanın biletleri birinci kategori 30, ikinci kategori 20, misafir tribünü 25 TL'den satışa sunuldu.



Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Ba ile sakatlıktan çıkan Nizamettin forma giyemeyecek.



İzmir temsilcisinde ise sarı kart cezalısı Kürşad ile Kubilay görev yapamayacak. Ligde Manisa FK 48 puanla 10'uncu sırada, Altınordu ise 32 puanla 14'üncü basamakta yer alıyor. İlk yarıda İzmir'de oynanan maçı Manisa temsilcisi 3-1 kazanmıştı.





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