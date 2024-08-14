Manisa FK, Mustafa İnan'ı transfer etti

1. Lig ekibi Manisa FK, son olarak Batman Petrolspor forması giyen Mustafa İnan'ı transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Manisa FK, Mustafa İnan'ı transfer etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ağustos 2024 15:41
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, orta saha oyuncusu Mustafa İnan'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde düzenlenen törende geçen sezon Batman Petrolspor forması giyen 24 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada Mustafa İnan'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Manisa'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Geçen yıl harika bir sezon geçirdim. Bu sezon da çok çalışıp Manisa Futbol Kulübünün hedeflerine ulaşmasında elimden gelen katkıyı sağlamak istiyorum."

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery