Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Manisa FK sahasında Kocaelispor'u ağırladı.



Manisa Mümin Özkasap Stadı'nda oynanan mücadeleyi Ege ekibi 2-1 kazandı.



Manisa FK'nın yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı, takımıyla çıktığı ilk maçta galibiyete uzandı ve Ege ekibi 3 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.



Manisa FK'nın gollerini 19. dakikada Demba Diallo ve 50. dakikada Oğuz Gürbulak kaydetti. Kocaelispor'un tek golü ise 23. dakikada Barış Alıcı'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte Manisa FK 22 puana ulaşırken, Kocaelispor 33 puanda kaldı.



Ligdeki bir sonraki hafta Manisa FK, deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacak. Kocaelispor ise Eyüpspor'u konuk edecek.





