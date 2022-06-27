Manisa FK, Mert Kuyucu'yu transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, savunma oyuncusu Mert Kuyucu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



Manisa Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde savunma oyucusu Mert Kuyucu için imza töreni düzenlendiği belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuyucu, "Manisa Futbol Kulübü ailesinin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Çok büyük hedefleri olan bir kulübe geldim. Manisa FK formasıyla başarılı olmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.



Kulüp başkan vekili Engin Anlı da oyuncuyu uzun süredir takip ettiklerini belirterek, "Kendisini Manisa Futbol Kulübü'ne kazandırdığımız için mutluyuz. Mert'e Manisa Futbol Kulübü forması altında büyük başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.









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