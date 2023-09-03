Manisa FK, Meriton Korenica'yı renklerine bağladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Kosova Milli Takımı oyuncularından Meriton Korenica ile anlaştı.Manisa FK'den yapılan açıklamada, en son ülkesinde Ballkani takımında forma giyen hücum oyuncusu Korenica ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Meriton Korenica,değerlendirmesinde bulundu.İdari Direktör Nderim Nexhipi ise Korenica'nın dinamik ve yetenekli bir oyuncu olduğunu belirterek, takımda başarılı olacağına inandığını aktardı.