Manisa FK: ''Maçı lehimize çevirebilirdik ama olmadı'

Manisa FK Yardımcı Antrenörü Uğur Okur, Bodrumspor maçının ardından konuştu.



Uğur Okur, deplasmana gelerek takıma destek veren taraftarlarına teşekkür etti.



Manisa FK'yi sezon sonunda hak ettikleri yere getireceklerine inandıklarını ifade eden Okur, "Bunun için çok çalışmamız lazım. Bu sadece bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Bütün şehir bir araya gelerek bu zorlu süreci atlatacağız." dedi.



Bodrum FK'yi teknik ekip olarak çok iyi tanıdıklarını belirten Okur, şöyle konuştu:



"Bodrum FK'nin bütün hafta boyunca nasıl oynayacaklarını, nasıl hücum edeceklerini, nasıl pozisyonlara gireceklerini teker teker çalıştığımız, anlattığımız bir rakipti. Bu şekilde goller yemek üzücü. Yoksa maçlar kazanılır, kaybedilir önemli değil. Ama girdiğimiz pozisyonları atamıyor olmamız, dönen topun gol olması, ikinci yarı başlangıcında iyi bir baskı kurmamız yine atamamamız dönen topun yine gol olması gerçekten öz güvenimizi kırdı. Bu maçı daha iyi şekilde bitirebilirdik, puan alabilirdik. İşler istediğimiz gibi gitseydi ikinci yarıda özellikle maçı lehimize çevirebilirdik ama olmadı. Bodrum FK takımı gerçekten bu ligde ne yaptığını bilen bir takım. Onları da tebrik ediyorum. Biz daha çok çalışarak iyi olacağız. Üzerimize ne düşüyorsa yapacağız."



