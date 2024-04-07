Manisa FK: 'Ligi rahat bir yerde bitirmek istiyoruz'

Manisa FK Teknik Sorumlusu Nevzat Dinçbudak maçtan puan aldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.



Karşılaşmanın ikinci yarısında çeşitli hamlelerle pozisyon üretmeye çalıştıklarını vurgulayan Dinçbudak, şunları kaydetti:



"Direkten dönen toplarımız oldu. Galibiyeti getirecek pozisyonları da yakaladık ama beraberlik golünü geç de olsa bulduk. Galip gelemediğimiz için üzgünüz ama oyuncularımızla 4 gün gibi kısa bir süredir birlikte olmamıza rağmen oyuna iyi reaksiyon verdiler. Bulunduğumuz konumdan çıkabilmemiz için aldığımız 1 puan bizim için önemliydi. Bundan sonraki maçlar için galibiyet serisi yakalayarak yukarılara doğru çıkıp, ligi rahat bir şekilde bitirmek istiyoruz."





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