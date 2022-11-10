Manisa FK kupada ter attı

Spor Toto 1'inci Lig'de 4 maçtır bileği bükülmeyip üst üste 2 galibiyetle Play-Off hattına yerleşen Manisa Futbol Kulübü, kupada da istediği sonuca ulaştı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Manisa FK kupada ter attı
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10 Kasım 2022 13:56
Spor Toto 1'inci Lig'de 4 maçtır bileği bükülmeyip üst üste 2 galibiyetle Play-Off hattına yerleşen Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu'nu rahat geçti.

Kupada 23 Elazığ Futbol Kulübü'nü evinde 3-0 mağlup ederek adını son 32 takım arasına yazdıran siyah-beyazlı ekip, ligde fazla forma şansı bulamayan isimlerin performanslarını görme fırsatı buldu.

Ligde pazar günü Beyçimento Bandırmaspor deplasmanına çıkacak siyah-beyazlı futbolcular, cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 84'üncü ölüm yıldönümünde Atatürk'ün, "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaksını severim" sözleninin önünde poz verdi.

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