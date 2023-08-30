Manisa FK, Jetmir Topalli'yi kiraladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Kosovalı forvet Jetmir Topalli'yi kiraladı.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbulspor forması giyen 25 yaşındaki hücum oyuncusu ile sezon sonuna kadar anlaşma imzalandı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Topalli, Manisa'ya şampiyonluk için geldiğini belirterek,diye konuştu.Manisa FK İdari Direktörü Nderim Nexhipi de Topalli'nin İstanbulspor formasıyla Süper Lig'e yükselme tecrübesi yaşadığını hatırlatarak,ifadelerini kullandı.