Manisa FK, Hugo Rodallega ile anlaştı!

TFF 1. Lig'e yükselen Manisa FK, Hugo Rodallega ile anlaşma sağladı.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
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Manisa FK, Hugo Rodallega ile anlaştı!
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21 Mayıs 2021 12:28
2. Lig Beyaz Grup'ta namağlup şampiyon olan ve tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'e yükselen Manisa Futbol Kulübü, transfere hızlı başladı.

Ege ekibi, Giresunspor'la Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan 28 yaşındaki stoper Sadi Karaduman'la 2 yıllığına anlaşırken, Denizlispor'la olan sözleşmesi sona eren ve ve ismi birçok Süper Lig ekibi ile anılan Hugo Rodallega ile kesin olarak anlaşmaya vardı.

Siyah-beyazlı ekip, 35 yaşındaki Kolombiyalı yıldızın transferini kısa süre içerisinde resmen açıklayacak.

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