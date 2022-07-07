Manisa FK hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdürüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Manisa FK hazırlıklarını sürdürdü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Temmuz 2022 16:23
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, yeni sezon hazırlıklarına Afyonkarahisar'daki kampta devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Levent Eriş yönetiminde sezon hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı ekip ikinci etap çalışmasını, gerçekleştirdiği dayanıklılık antrenmanıyla tamamladı.

Manisa FK'li futbolcular 3. etap kamp çalışmalarına 12 Temmuz'da başlayacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ