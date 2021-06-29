Manisa FK, Hasan Hüseyin ile masaya oturdu

2. Lig'de namağlup şampiyon olan ve tarihinde ilk kez 1. Lig'e yükselen Manisa FK, transferde sessiz ve derinden ilerliyor. Siyah-beyazlılar, Alanyaspor ile sözleşmesini fesheden Hasan Hüseyin Acar'ın menajeriyle temasa geçti, ilk teklifini iletti. Geçen sezonu Kayserispor ve Alanyaspor'da geçiren 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, toplamda iki takımda 16 maça çıkabildi. Ege ekibiyle görüşmelerine devam eden deneyimli ismin kararını kısa sürede vermesi bekleniyor.



İLK KAMP AFYON'DA



Manisa FK'nın kamp programı belli oldu. 2021-2022 futbol sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Manisa Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıkları için dün Manisa'da toplandı. Manisa Futbol Kulübü, 7-19 Temmuz tarihleri arasında 1. etap kamp çalışmaları için Afyonkarahisar'a hareket edecek. Siyah-beyazlılar, 22 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında ise 2. etap kamp çalışmalarını yine Afyonkarahisar'da sürdürecek. Manisa temsilcisi, 7 Ağustos'ta kentte toplanarak ligin ilk haftasında oynayacağı maçın hazırlıklarına odaklanacak.



149 MAÇTA 25 GOL ATTI



Eskişehirspor altyapısında yetişen, Eskişehirspor, Göztepe, Tokatspor, Kayserispor ve Alanyaspor'da forma giyen Hasan Hüseyin Acar, kariyerinde 149 maçta oynadı, 25 gol attı, 17 de asist yaptı.



