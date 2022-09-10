Manisa FK gözünü seriye dikti!

Manisa Futbol Kulübü, ligde son sırada bulunan Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçta 3 puan hedefliyor. Manisa ekibi kazanarak seri yakalamak istiyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; manisafk.com
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Manisa FK gözünü seriye dikti!
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10 Eylül 2022 18:03
Spor Toto Toto 1'inci Lig'de üst üste Altaş Denizlispor ve Yılport Samsunspor maçlarını kazanarak yükselişe geçen Manisa Futbol Kulübü, ligde son sırada bulunan Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelecek.

MANİSA FK, SERİ PEŞİNDE

Mümin Özkasap Stadı'nda Yiğit Arslan'ın yöneteceği yarınki maçın başlama düdüğü saat 16.30'da çalacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 30, 2'nci kategori 20 ve misafir tribün 25 TL olarak satışa çıktı. Manisa FK Teknik Direktörü Levent Eriş, galibiyet sirisini sürdürüp üst sıralara tırmanacaklarını ifade etti.

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