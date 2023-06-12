Manisa FK gözünü Altınordu'ya çevirdi

Spor Toto 1.lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Altınordu'nun stoperi Erdi Dikmen'e talip oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; Instagram
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Manisa FK gözünü Altınordu'ya çevirdi
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12 Haziran 2023 17:14
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, yeni teknik adamı Osman Zeki Korkmaz yönetiminde yeni sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını hızlandırıldı

Gelecek sezon üst sıralara oynamayı hedefleyen siyah-beyazlılar, 1. Lig'e veda eden Altınordu'dan 26 yaşındaki stoper Erdi Dikmen'i istedi. Altınordu ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Erdi'nin de Manisa FK'ya sıcak baktığı, iki kulübün bu hafta içinde görüşme yapabileceği kaydedildi.

Erdi Dikmen bu sezon 29 maçta forma giyip 2566 dakika oynadı ve 2 asist yaptı. 
 
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