Manisa FK, Eyüp deplasmanında

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Adanaspor'u 3-2 mağlup eden Manisa Futbol Kulübü, 8 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Eyüpspor'un rakibi olacak. Eyüp Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Oğuzhan Aksu düdük çalacak. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Edgar Prib ve kırmızı kart cezalısı Domgjonas görev yapamayacak.



Manisa FK Teknik Direktörü Levent Eriş, zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. Takımının sahada en iyi şekilde mücadele edeceğini belirten Eriş, "Amacımız seri yakalayıp zirve yarışına ortak olabilmek. Bunu yapacak güçteyiz. İlk haftadan bu yana yenilmiyoruz. Eyüpspor deplasmanında da gereğini yapacağız" diye konuştu.



Manisa FK 11 puanla 6'ncı, Eyüspor 14 puanla 2'nci sırada yer alıyor.





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