Manisa FK dönüm maçında

Spor Toto 1'inci Lig'de sezonun son 4 haftasına Play-Off hattının 5 puan gerisinde 10'uncu sırada giren Manisa Futbol Kulübü, 29 Nisan Cumartesi günü yarıştaki rakiplerinden 8'inci basamaktaki Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Manisa FK dönüm maçında
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28 Nisan 2023 17:09
Spor Toto 1'inci Lig'de sezonun son 4 haftasına Play-Off hattının 5 puan gerisinde 10'uncu sırada giren Manisa Futbol Kulübü, 29 Nisan Cumartesi günü yarıştaki rakiplerinden 8'inci basamaktaki Ankara Keçiörengücü'ne tamam ya da devam niteliğindeki deplasmanda konuk olacak.

Aktepe Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak. Edgar Prib'in cezalı duruma düştüğü siyah-beyazlılarda yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen kaptanlar Nizamettin ve Adem Büyük hafta içinde takımdan elendi. Play-Off hattının son sırasındaki Göztepe'nin hükmen 3 puan alıp 57 puana ulaşacağı haftaya Manisa FK 49, Keçiörengücü ise 50 puanda başladı. Manisa ekibi geçen pazartesi günü evinde ilk yarısını 2-0 geride tamamladığı Altınordu maçından 2-2 beraberlikle ayrılmıştı.

 
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