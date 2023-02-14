Manisa FK, depremzedeler için tesislerini açtı

Manisa Futbol Kulübü'nün tecrübeli golcüsü Adem Büyük, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından vatandaşlarımıza destek verdi. Adem, bu sezon terlettiği Manisa FK formasını açık artırmayla satışa çıkarıp gelirin depremzedelere bağışlanacağını bildirdi. Golcü futbolcunun giydiği 99 numaralı formanın açılış fiyatı bin TL olarak belirlendi. Adem Büyük, en yüksek ücreti teklif eden taraftara formayı ismine özel imzalayarak gönderecek. Adem, Manisa FK'dan önce depremin vurduğu illerden Malatya'da Yeni Malatyaspor'da görev yapmıştı.

Manisa'yı yıllarca Spor Toto Süper Lig'de temsil ettikten sonra üst üste küme düşerek bu sezon Süper Amatör Lig'de yer alan kentin köklü kulübü Manisaspor, Kahramanmaraş merkezli yaşanan yüzyılın deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza duyarsız kalmadı.Yıllardır maddi zorluklar içinde ayakta kalmaya çalışan siyah-beyazlı kulüp, buna rağmen Tarık Almış Tesisleri'nin kapılarını depremzedelere açtı. Manisaspor yönetiminden, "Manisaspor hep burada olacak. Tesislerimizi depremzede vatandaşlarımız evlerine tekrar kavuşana kadar onlarla paylaşma kararı almış bulunmaktayız. Bununla alakalı gerekli başvurular valilik kanalıyla AFAD'a yapılmıştır" açıklaması yapıldı.