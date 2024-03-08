Manisa FK'de Kerim Frei üzüntüsü

1. Lig ekibi Manisa FK'de antrenmanda sakatlanan Kerim Frei, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; Instagram
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Manisa FK'de Kerim Frei üzüntüsü
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08 Mart 2024 15:46
1'inci Lig'de pazartesi günü evinde oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdüren Manisa FK'ya sol kanat oyuncusu Kerim Frei'dan kötü haber geldi.

Gurbetçi futbolcunun antrenmanda sakatlandığı ve 3 hafta takımdan ayrı kalacağı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Antrenmanda sakatlanan futbolcumuz Kerim Frei'ın çekilen MR ve yapılan muayeneler sonucunda sağ kasık kas grubunda zorlanma tespit edilmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından tedavisine başlanan Kerim'in yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenmektedir" denildi.

Deneyimli oyuncu gelecek hafta oynanacak Çorum FK ve bir sonraki hafta oynanacak Bodrum FK müsabakalarını da kaçıracak.

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