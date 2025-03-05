Manisa FK'de Hakan Şapçı dönemi bitti

Manisa FK'de teknik direktör Şapçı ile yollar ayrıldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Manisa FK'de Hakan Şapçı dönemi bitti
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05 Mart 2025 16:34
Son güncelleme 05 Mart 2025 16:36
1'inci Lig'de son maçlardaki kötü sonuçların ardından düşme hattına demir atan Manisa Futbol Kulübü'nde devre arasında göreve gelen teknik direktör Hakan Şapçı'yla yollar ayrıldı. Manisa FK yönetimi, "Teknik Direktörümüz Hakan Şapçı ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hakan Şapçı ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.

Takımı daha önce Bölgesel Amatör Lig'den 3'üncü Lig'e çıkaran teknik direktör olan Hakan Şapçı, devre arasında yine amatör ligdeki Manisaspor'dan 1'inci Lig'de yer alan Manisa FK'nın başına getirilmişti.

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