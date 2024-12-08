Manisa FK'de Çağdaş Çavuş dönemi sona erdi

TFF 1. Lig'de evinde Çorum FK'ye de 1-0 yenilip son 3 maçını kaybeden ve düşme hattında bulunan Manisa FK'de teknik direktör Çağdaş Çavuş ile yollar ayrıldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Manisa FK'de Çağdaş Çavuş dönemi sona erdi
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08 Aralık 2024 12:50
Sezona büyük umutlarla başlamasına rağmen son haftalarda kötü bir performans ortaya koyan siyah-beyazlılar teknik direktör Çağdaş Çavuş'un ayrılığını resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Teknik direktörümüz Çağdaş Çavuş, Çorum FK maçı sonrası istifa etmiştir. Çağdaş Çavuş'un istifası yönetim kurulumuz tarafından kabul edilmiştir. Çağdaş Çavuş ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Sezon başında dümene geçen 41 yaşındaki teknik adam, 15 lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı. Çavuş yönetimindeki Manisa FK, 1. Lig'de 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi alıp 17 puan topladı. Ateş hattına giren Manisa temsilcisi, Türkiye Kupası'nda ise 3. Lig ekibi Çorluspor 1947'ye 4-2 yenilerek elenmişti.
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