29 Ekim

Manisa FK'de ayrılık gerçekleşti!

Manisa FK'de teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yollar ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Manisa FK'de ayrılık gerçekleşti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ekim 2023 17:58
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'de teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yolların karşılıklı anlaşmayla ayrıldığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp başkanı Mevlüt Aktan'ın, Korkmaz'a Manisa FK'ye verdiği emekler için teşekkür ettiği belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktan, Korkmaz ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diledi. Aktan, şunları kaydetti:

"Bu tarz vedalar zordur ama futbolda maalesef bunlar var. Osman Zeki Korkmaz hocamız, birlikte uyum içerisinde çalıştığımız, sevdiğimiz bir isim. Bazen olmayınca olmuyor ve ayrılık kaçınılmaz oluyor."

Sezon başında Manisa FK'de göreve başlayan teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, Trendyol 1. Lig'in 8. sırasındaki siyah-beyazlı ekiple 9 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery