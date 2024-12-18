Manisa FK'dan taraftara hediye

Başkent'te deplasman tribününde yalnız kalan Kaan Karakuzu, Manisa FK Başkanı Yasemin Buket Aktan tarafından kulüpte konuk edilip teşekkür edildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Manisa FK'dan taraftara hediye
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18 Aralık 2024 16:00
1'nci Lig'de kötü gidişe geçen hafta MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 yenerek son veren Manisa Futbol Kulübü, Başkent'te takımı tribünde yalnız bırakmayan tek taraftarı unutmadı.
 Manisalı Kaan Karakuzu, Eryaman Stadı'nda 13 Aralık Cuma akşamı oynanan karşılaşmada deplasman tribününde yer alan tek taraftar olarak siyah-beyazlılara destek verdi. Manisa FK Başkanı Yasemin Buket Aktan, maçın ardından Kaan Karakuzu'yu dün kulüpte konuk etti.

Yasemin Buket Aktan, galibiyet coşkusuna ortak olan Kaan Karakuzu'ya desteğinden dolayı teşekkür ederek kulübün, 'Bir çift Mavi Göz'ün izindeyiz' formasını hediye etti. Manisa FK'lı olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Kaan, Aktan'a teşekkür ederek siyah-beyazlı takıma ligde başarılar diledi. Geçen hafta Manisa Büyükşehir Belediyesi'yle arasındaki buzları eriterek Süper Amatör Lig'deki kentin köklü kulübü Manisaspor'la birleşme yoluna giren Manisa FK'da yönetim kulübün önünü açmak için istifa etmişti.

 
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