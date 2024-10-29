Manisa FK'dan kötü seri

Manisa Futbol Kulübü, Esenler Erokspor'a 1-0 yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Teknik direktör Çağdaş Çavuş, önemli pozisyonları değerlendiremediklerini ve bireysel hatalarla kaybettiklerini belirtti.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Manisa FK'dan kötü seri
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ekim 2024 13:47
1'inci Lig'de evinde Esenler Erokspor'a 1-0 yenilen Manisa Futbol Kulübü, üst üste ikinci mağlubiyetini alarak üst sıralardan uzaklaştı.

Önceki hafta da deplasmanda Iğdır FK'ya tek golle kaybeden siyah-beyazlılar 14 puanda kalıp 10'ıncı sıraya adını yazdırdı. Manisa FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, önemli pozisyonlara girmelerine rağmen fırsatları değerlendiremediklerini ve bireysel hatadan dolayı gol yediklerini söyledi.

İki maçtır istedikleri sonucu alamadıklarını vurgulayan Çavuş sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Maçın tamamına baktığımızda, Manisa FK yüksek parametrelerde oynadı. Bunları yaparken ceza sahası içinde olan kısmı gerçekten çok rahat harcadık. Oyuna iyi başlayıp o pozisyonları bulup sonrasında da değerlendiremeyince kendi hatamızla merkezde kaybettiğimiz bir topla gol yiyip mağlup olmak çok üzücü. Bu takım gerçekten şu ana kadar oynadığı bütün maçlarda hem oyun gücüyle hem de istatistiklerde çok yüksek bir oyun oynuyor. Sonunda nereye gideceğimizi hep beraber göreceğiz."
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery