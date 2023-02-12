Manisa FK'dan destek yağdı

Spor Toto 1'inci Lig temsilcilerinden Manisa Futbol Kulübü, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizde büyük yıkım yaratan deprem felaketinde yaraların sarılmasına destek oldu.



Yönetim kurulu, teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeli, Manisa Valiliği koordinasyonunda Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleşen yardım kampanyasına katıldı.



Siyah-beyazlı kulübün kışlık ürünlerinin yer aldığı koliler depremzedelere gönderilmek üzere tırlara yüklendi. Manisa FK'dan yapılan açıklamada, "Ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz bu süreçte depremzedelerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyoruz. Biz birlikte çok daha güçlüyüz. Çünkü biz Türkiye'yiz" denildi.





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