Manisa FK'da üzüntü hakim; 'Kazanabilirdik'

Manisa FK Teknik Direktörü Levent Eriş, 2-1 kaybettikleri Bandırmaspor maçının başında yedikleri gol nedeniyle karşılaşmaya kötü başladıklarını dile getirdi.



Eriş, çok net pozisyonları kaçırdıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:



"Oyunu 1-1'e getirdikten sonra attığımız bir gol var. Sizlerin de izlemesini tavsiye ederim. Antrenörlük hayatımda hakemlerle ilgili çok şikayetçi olmam ama çocuklarımızın attığı bu golü ofsayt olarak değerlendirmek, gerçekten bir VAR sistemi adına cinayettir. Bunları seyrettikten sonra söylüyorum. Sonrasında kalecinin içeri de aldığı bir top daha var, bunu da izlediğim için söylüyorum. Sonrasında VAR dönüyor bize penaltı verdiriyor ki onun öncesinde en az iki metre ofsayt var. Kalan bölümde oyunu dengelemeye çalıştık, risk aldık. Maçı berabere bitiremediğimiz için üzgünüm ama biz bugünü düşünmüyoruz. Biz kulüp olarak geleceğe yatırım yapan ve bu konuda da çocuklarımıza inanan, güvenen bir takımız. Oyunu iyi oynamaya çalışıyoruz. Bugün burada mağlubiyetle biten ama sonucunda kazanılması çok mümkün olan bir müsabaka oynadık."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ