Manisa FK'da tek eksik santrfor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, transfer döneminde golcü hariç her bölgeye takviye yaptı. Sezon bitiminde 8 futbolcusuyla yollarını ayıran siyah-beyazlılar, 7 oyuncuyu renklerine bağladı.



Kaleye Alperen Uysal'ı monte eden Ege ekibi, defans hattını Kadir Kurt ve Daniel Graovac ile güçlendirdi. Manisa FK, en çok takviyeyi ise orta alana yaptı. Manisa FK, bu bölgeye Oğuz Gürbulak, Tugay Kaçar ve Bekir Karadeniz'i getirirken, kanata ise Kerim Frei'yı aldı.



Siyah-beyazlıların en önemli eksiği ise hücum hattında oluştu. Sezon öncesi Bolu kampını sürdüren Manisa ekibinde yönetimin teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını hızlandırdığı ve hücum hattına en az 2 kaliteli transfer gerçekleştireceği kaydedildi. Manisa FK'nın listesindeki golcü Mame Diouf, Göztepe'ye imza atmıştı.



