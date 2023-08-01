Manisa FK'da Sandro Lima tamam!

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Manisa FK iddialı bir kadro kurmaya devam ediyor. Ege temsilcisi Brezilyalı golcü Sandro Lima ile anlaşmaya vardı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Instagram
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Manisa FK'da Sandro Lima tamam!
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01 Ağustos 2023 15:34
Manisa Futbol Kulübü yeni sezon öncesi forvet hattı için geçen haftadan bu yana görüşmelerini sürdürdüğü Brezilyalı Sandro Lima ile anlaşmaya vardı.

Türkiye'de 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de, 2021-2022'de ise 1'inci Lig'de Gençlerbirliği formasını giyen 33 yaşındaki Lima'nın imza atması bekleniyor. Lima, geçen sezonu Güney Kore ekibi Gwangju'da geçirmişti.

Öte yandan Manisa FK'dan ayrılan orta saha oyuncusu Serkan Odabaşoğlu, Amed Sportif Faaliyetler'e transfer oldu. Manisa ekibi Serkan için veda mesajı yayınladı.
 
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