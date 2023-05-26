Manisa FK'da Prib ile yollar ayrıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde yaprak dökümü başladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Manisa FK'da Prib ile yollar ayrıldı
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26 Mayıs 2023 14:56
Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonunu 56 puanla 8. sırada bitiren Manisa Futbol Kulübü sezonun tamamlanması ardından takımdan oyuncular ayrılmaya başladı. 

Bu sezon Play-Off hedefini kaçıran siyah-beyazlılarda orta saha oyuncusu Edgar Prib ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Teşekkürler Edgar Prib. Futbolcumuz Edgar Prib ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Edgar Prib'e kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Sezon başında Alman ekibi Fortuna Düsseldorf'ten kadroya dahil edilen 33 yaşındaki oyuncu, Manisa FK'da 24'ü lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 25 müsakaya çıktı. Toplam 1427 dakika sahada kalan deneyimli orta saha 3 gollük katkı koydu. 

 

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