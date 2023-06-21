Manisa FK'da ilk transfer yolda

Spor Toto 1'inci Lig'de şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak için girişimlerini sürdüren Manisa Futbol Kulübü'nün Denizlispor'dan boşa çıkan stoper Kadir Kurt'la anlaştığı öğrenildi



Geçen sezonu TFF 2'nci Lig'de Somaspor'da kiralık geçiren 24 yaşındaki Kadir, 33 maçta görev yaptı. Kadir, 2021-2022'de yine kiralık olarak oynadığı Fethiyespor'da ise 3'üncü Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşadı.



33 MAÇTA GÖREV ALDI



Somaspor'da 33 resmi maça çıkan Kadir Kurt bu karşılaşmalarda 1 asistlik katkı sağladı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ