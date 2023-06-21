Manisa FK'da ilk transfer yolda

Gelecek sezon Spor Toto Süper Lige çıkabilecek bir kadro kurmak isteyen Manisa FK'nın, Kadir Kurt'la anlatığı iddia edildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; Instagram
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Manisa FK'da ilk transfer yolda
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21 Haziran 2023 13:26
Spor Toto 1'inci Lig'de şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak için girişimlerini sürdüren Manisa Futbol Kulübü'nün Denizlispor'dan boşa çıkan stoper Kadir Kurt'la anlaştığı öğrenildi

Geçen sezonu TFF 2'nci Lig'de Somaspor'da kiralık geçiren 24 yaşındaki Kadir, 33 maçta görev yaptı. Kadir, 2021-2022'de yine kiralık olarak oynadığı Fethiyespor'da ise 3'üncü Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşadı.

33 MAÇTA GÖREV ALDI

Somaspor'da 33 resmi maça çıkan Kadir Kurt bu karşılaşmalarda 1 asistlik katkı sağladı.

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