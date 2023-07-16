Manisa FK'da hedef Yusuf Türk

Gelecek sezon çalışmalarına devam eden Manisa FK'da yeni hedef Yusuf Türk oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; Instagram
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Manisa FK'da hedef Yusuf Türk
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16 Temmuz 2023 16:11
Transfer döneminde Antalyaspor'dan kaleci Alperen Uysal, Somaspor'dan defans Kadir Kurt, Ümraniyespor'den orta saha Oğuz Gürbulak, Boluspor'dan Tugay Kaçar ve Fatih Karagümrük'ten kanat oyuncusu Kerim Frei ile sözleşme imzalayan Trendyol 1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü, Yusuf Türk'e kanca attı.

Geçen sezon 2'nci Lig ekiplerinden Somaspor forması giyen ve bonservisi Gaziantep FK'da olan 25 yaşındaki futbolcunun Manisa FK'ya gelmeye sıcak baktığı bildirildi.

Manisa FK kurmaylarının Yusuf Türk transferini bitirmek için görüşmelerini hızlandırdığı ifade edildi. Yusuf Türk geçen sezon Somaspor formasıyla 31 resmi maçta 12 kez gol sevinci yaşadı.

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