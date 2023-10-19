Manisa FK'da görev bölümü

1'inci Lig temsilcisi Manisa Futbol Kulübü'nde geçen hafta yeniden oluşturalan yönetim kurulu görev dağılımını yaptı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Manisa FK'da görev bölümü
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19 Ekim 2023 12:50
Mevlüt Aktan'ın başkan, Engin Anlı'nın başkan vekili olarak görevlerine devam ettiği siyah-beyazlı kulüpte Engin Anlı ayrıca basın sözcülüğünü de üstlenecek.

Genel koordinatörlüğe Hüseyin Hasacar, futbol şube sorumluluğuna Erdem Özkan, hukuk işleri komitesine Ömer Baysal ve Mehmet Arslan, kamu ilişkileri komitesine Mustafa Genç, Mustafa Ali Cimbil, Ali Uçak ve Kerim Gençoğlu, sosyal işler ve projeler komitesine Seyit Ali Özmen, Mehmet Arslan ile Ali Gerdan, sponsorluk ve gelir yaratma komitesine ise Adnan Onur, Efe Girişken, Mustafa Kaplan, İsa Özdemir ve Cahit Serkan Kumdakcı getirildi.

Şahin Kartal, Mesut Peker ve Rıfat Sarı dış ilişkiler komitesi, Akın Sadettin Gezgin, İlker Güngör, Salih Karaağaç ve Kemal Göksenin de taraftar ilişkileri komitesinde olacak.

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