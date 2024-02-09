Manisa FK'da Gakpa gitti

1'inci Lig'deki Ege ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü ara transfer döneminin son gününde yabancılarından Marvin Gakpa'yla yollarını ayırdı.
Siyah-beyazlı kulüp 2021-2022 sezonundan beri takımda forma giyen Fransız orta saha oyuncusuna yayınladığı mesajla teşekkür etti.
Manisa'nın 2021'de Paris FC takımından aldığı Gakpa bu sezon 14 lig maçına çıkarak 1 gol attı.
Siyah-beyazlı kulüp 2021-2022 sezonundan beri takımda forma giyen Fransız orta saha oyuncusuna yayınladığı mesajla teşekkür etti.
Manisa'nın 2021'de Paris FC takımından aldığı Gakpa bu sezon 14 lig maçına çıkarak 1 gol attı.