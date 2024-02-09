Manisa FK'da Gakpa gitti

1'inci Lig'deki Ege ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü ara transfer döneminin son gününde yabancılarından Marvin Gakpa gönderdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Manisa FK'da Gakpa gitti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Şubat 2024 16:19
1'inci Lig'deki Ege ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü ara transfer döneminin son gününde yabancılarından Marvin Gakpa'yla yollarını ayırdı.

Siyah-beyazlı kulüp 2021-2022 sezonundan beri takımda forma giyen Fransız orta saha oyuncusuna yayınladığı mesajla teşekkür etti.

Manisa'nın 2021'de Paris FC takımından aldığı Gakpa bu sezon 14 lig maçına çıkarak 1 gol attı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery