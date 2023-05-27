Manisa FK'da Adem Büyük takımdan ayrıldı

Spor Toto 1. Lig ekibi Manisa FK, Adem Büyük ile yollarını ayırdı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Manisa FK'da Adem Büyük takımdan ayrıldı
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27 Mayıs 2023 15:45
Son güncelleme 27 Mayıs 2023 15:50
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde ayrılıklar devam ediyor.

İlk olarak orta saha oyuncusu Edgar Prib ile vedalaşan siyah-beyazlılar tecrübeli futbolcu Adem Büyük'le de yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Teşekkürler Adem Büyük. Futbolcumuz Adem Büyük ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Adem Büyük'e kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Sezon başında Yeni Malatyaspor'dan gelen 35 yaşındaki forvet, Manisa FK ile 26 resmi maça çıktı. Toplam 1501 dakika süre alan Adem, 5 gol atıp 3 de asist katkısı yaptı. 
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