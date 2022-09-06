Manisa FK cephesi mutlu: 'Top bizi sevdi'

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Samsunspor'u 1-0 yenen Manisa FK'da teknik direktör Levent Eriş, zorlu bir maç oynadıklarını vurgulayarak, "Parolası galibiyet olan ve iyi bir kadrosu bulunan takıma karşı oynadık. Bire birde çok iyi oyuncuları var. Bizi bu maçta başarıya getirecek tek şey daha fazla mücadele ve şanstı. Bugün top bizi sevdi." diye konuştu.



Kadroda 5 genç oyuncuları bulunduğunu aktaran Eriş, "Sezon başı aldığımız her oyuncunun düşük maliyetli olması ilerisi için çok önemli. Oyunun içine katacağımız daha çok genç oyuncumuz var. Karşımızda son derece etkili ve pozisyon yakalayan bir Samsunspor vardı. Mücadele azmimiz ve kalecimiz sayesinde maçı kazandık. Daha ligde uzun bir süre var. Samsunspor gibi kaliteli takımlar geri dönüş yaparlar. Biz Manisa FK olarak ayaklarımız yere sağlam basıyor. Yolumuzu yürümeye devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.









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