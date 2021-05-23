Manisa FK altyapısından Oğuz Çetin'e ziyaret

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Manisa Futbol Kulübünün altyapı sorumlusu Özcan Nalbantlar ile akademi direktörü Levent Bayraktar'ın, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin'i ziyaret ettiği bildirildi.



Manisa Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyarette Nalbantlar ve Bayraktar'ın futbol akademileri hakkında Çetin'e bilgi verdiği belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Özcan Nalbantlar, kulüp olarak altyapıya önem verdiklerini ve yatırım yaptıklarını kaydetti. Amaçlarının Türk futboluna örnek ve yetenekli sporcular kazandırmak olduğunu belirten Nalbantlar, "Önümüzdeki süreçte milli takımlarımıza daha çok sporcu göndermek en büyük hayalimiz. Bunun için daha çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.



Oğuz Çetin de Manisa'nın bu sezon kendi liginde önemli bir başarıya imza atarak namağlup şampiyon olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:



"A takım bazında büyük başarı elde eden Manisa, altyapıda da ciddi işlere imza atıyor. Kulübün tesisleşmesini ve altyapıya verdiği önemi yakından takip ediyorum. Tesisleşmeye ve altyapıya ciddi yatırım yapan örnek kulüplerden biri. TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü olarak Manisa Akademi ile her konuda iletişim halinde olacağız. Manisa gibi altyapıda ve tesisleşmede örnek olacak kulüplerin artması en büyük temennimiz."



