Manisa FK, Altınordu mesaisine başladı

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak Manisa FK, karşılaşma öncesi hazırlıklara başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Manisa FK, Altınordu mesaisine başladı
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13 Nisan 2022 15:31
Manisa FK, Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında 16 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Altınordu ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Turgay Altay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından topla dayanıklılık çalışması yapan futbolcular, daha sonra dar alanda pas çalıştı.

Siyah-beyazlı ekip, Altınordu maçının hazırlıklarına 14 Nisan Perşembe günü yapacağı idmanla devam edecek.

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