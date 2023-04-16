Spor Toto 1'inci Lig'de Manisa FK deplasmanda Erzurumspor FK ile karşı karşıya geldi.



Pendik Stadı'nda oynanan mücadeleyi Manisa, geriden gelerek 3-1 kazandı.



Karşılaşmada açılış golü 64. dakikada Erzurumspor FK'lı Alican Özfesli'den geldi.



Manisa FK'ya galbiyeti getiren golleri ise 80. dakikada Burak Altıparmak, 85. dakikada Burak Çoban ve 90+7. dakikada penaltıdan Junior Fernandes kaydetti.



Bu sonuçla Manisa FK puanını 48'e çıkardı. Erzurumspor Futbol Kulübü ise 30 puanda kaldı.



Gelecek hafta Eruzurumspor FK, Bandırmaspor'a konuk olacak. Manisa FK ise Altınordu'yu ağırlayacak.













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