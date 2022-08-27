Manisa FK, 3 puanın sevincini yaşıyor

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Altaş Denizlispor'u 3-2 yenen Manisa FK'nin teknik direktörü Levent Eriş, takım olarak arzu ettikleri seviyeye adım adım geldiklerini belirterek, önemli bir müsabakadan 3 puanla ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Eriş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, lige Boluspor mağlubiyetiyle başladıklarını, geçen haftayı ise müsabaka oynamadan bay geçtiklerini anımsatarak, aradaki 15 günlük süreyi çok iyi değerlendirip çok çalıştıklarını ifade etti.



Altaş Denizlispor'un büyük bir dirençle müsabakaya çıkacağını tahmin ettiklerini dile getiren Eriş, "Başarılı bir oyun sahaya yansıttık, pozisyon zenginliği olan bir oyun oynadık. Futbol olarak olmak istediğimiz seviyeye adım adım ilerliyoruz. Önemli bir müsabakayı kazandık. Oyuncularımı ve taraftarı canıgönülden kutluyorum." diye konuştu.





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