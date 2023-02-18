Manisa FK, 3 oyuncuyu kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig temsilcisi Manisa FK, Umut Erdem, Burak Çoban ve kaleci Orhan Kurşun ile sözleşme imzaladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Galatasaray'dan genç sol bek Umut Erdem, Adanaspor'dan orta saha oyuncusu Burak Çoban ve Bursa Yıldırımspor'dan kaleci Orhan Kurşun, takıma dahil edildi.



Sezon sonuna kadar Manisa ekibine gelen Burak Çoban, deprem felaketi sonrası Adanaspor'un ligden çekilmesiyle kendisine kucak açan Manisa Futbol Kulübü ailesine teşekkür ettiğini kaydetti.



Kulüple 2,5 yıllık sözleşme imzalayan Umut Erdem ise kendisini geliştirerek takıma elinden gelen katkıyı vermek istediğini belirtti.



Manisa FK ile 4,5 senelik sözleşmeye imza atan 20 yaşındaki Orhan Kurşun, takımının Süper Lig'e yükseleceğine inandığını ifade etti.



