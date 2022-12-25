Manisa FK, 1 puandan memnun

Spor Toto 1. Lig'de ilk yarının son haftasında deplasmanda zirve adaylarından Pendikspor'la golsüz berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, 1 puandan memnun kaldı.



Teknik direktör Levent Eriş, iki takımın çok kaliteli bir müsabaka oynadığını dile getirdi. İki takım futbolcularının da kazanma odaklı mücadele ettiğini vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Mücadele gücü yüksek, kora kor, kaliteli bir müsabaka oldu. Sahada bugün 7 tane 18-21 yaş arası oyuncumuz olduğunu görmek bizi mutlu etti. Son 6 maçta 2 gol yedik, bu açıdan da çok mutluyum. Başkanımız ve yönetimimiz genç oyuncular konusunda büyük destek oluyor. Çocuklarımızı tebrik ediyorum" açıklamalarını yaptı.





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