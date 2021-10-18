Manisa FK 1 haftada yeniden teknik direktörüyle yollarını ayırdı

Manisa'da teknik direktör Naci Şensoy ve sportif direktör İşyapan ile yollar ayrıldı

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Manisa FK 1 haftada yeniden teknik direktörüyle yollarını ayırdı
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18 Ekim 2021 03:37
TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa'da teknik direktör Naci Şensoy ve sportif direktör Serkan İşyapan ile yolların ayrıldığı, 5 futbolcunun da kadro dışı bırakıldığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Naci Şensoy ve sportif direktör Serkan İşyapan ile yolların ayırıldığı belirtilerek, "Naci Şensoy ve Serkan İşyapan'a kulübümüze vermiş oldukları hizmetten dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, futbolcular Kubilay Aktaş, Anıl Koç, Andres Sousa, Sadi Karaduman ve Kemal Rüzgar'ın kadro dışı bırakıldığı kaydedildi.

Sezona Serkan Özbalta ile başlayan Manisa, 8. haftanın ardından Özbalta ile yollarını ayırıp, göreve Naci Şensoy'u getirmişti.


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