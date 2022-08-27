Manisa, Denizli'yi Batuhan Kör ile geçti

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Manisa FK, Denizlispor'u konuk etti.



Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Manisa FK 3-2 kazanırken goller; 45+2 ve 46. dakikalarda Batuhan Kör ve 58. dakikada Edgar Prib'den geldi. Konuk ekip Denizlispor'un golleri ise 19. dakikada Gökhan Süzen ve 90+8'de Mustafa Çeçenoğlu'dan geldi.



Bu sonuçla beraber Manisa FK puanını 3'e yükseltirken Denizlispor 1 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Manisa FK deplasmanda Samsunspor ile karşılaşırken, Denizlispor kendi evinde Bandırmaspor'u konuk edecek.

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