Manisa'da tenis turnuvası heyecanı

Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen 12 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası, 8 ilden 24 sporcunun katılımıyla başladı.



Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Demirci Kapalı Tenis Kortları'nda düzenlenen organizasyonun ilk gününde kızlarda ve erkeklerde maçlar yapıldı. Müsabakalar, 18 Aralık Pazar günü tamamlanacak.



Müsabakalara İstanbul'dan katılan Deniz Şengül, 5 yaşından bu yana tenis oynadığını ve birçok turnuvaya katıldığını belirterek, hedefinin turnuvayı kazanmak olduğunu söyledi.



Uşak'tan turnuvaya katılan Nazlı İyidilli ise "Tenise 7 yaşında başladım. Demirci'deki spor tesisleri gerçekten çok iyi. Hedefim bu turnuvadan şampiyon olarak ayrılmak." ifadelerini kullandı.



Uşak Raket Tenis Kulübü Antrenörü Çağlar Aslan da müsabakalara 4 sporcuyla katıldıklarını ve Demirci'deki tesisleri beğendiğini vurgulayarak, "Gayet güzel ve kaliteli bir organizasyon düzenlenmiş." diye konuştu.





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