Manisa'da Serkan Özbalta dönemi sona erdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa'da yönetime istifasını sunan teknik direktör Serkan Özbalta'nın bu talebinin kabul edildiği bildirildi.



Kulüpten yapılan açıklamada, dün İstanbul'da 3-2'lik mağlubiyetle sonuçlanan Eyüpspor maçının ardından teknik direktör Özbalta'nın yönetim kuruluna istifasını sunduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:



"Yönetim kurulumuz yapmış olduğu değerlendirmede, Özbalta'nın istifasını kabul etmiştir. Geçen sezon kulübümüze şampiyonluk yaşatan Özbalta ve ekibine vermiş oldukları hizmetten dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."



