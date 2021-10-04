Manisa'da Serkan Özbalta dönemi sona erdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'da teknik direktör Serkan Özbalta dönemi resmen bitti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Manisa'da Serkan Özbalta dönemi sona erdi
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04 Ekim 2021 16:16
TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa'da yönetime istifasını sunan teknik direktör Serkan Özbalta'nın bu talebinin kabul edildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, dün İstanbul'da 3-2'lik mağlubiyetle sonuçlanan Eyüpspor maçının ardından teknik direktör Özbalta'nın yönetim kuruluna istifasını sunduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim kurulumuz yapmış olduğu değerlendirmede, Özbalta'nın istifasını kabul etmiştir. Geçen sezon kulübümüze şampiyonluk yaşatan Özbalta ve ekibine vermiş oldukları hizmetten dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."


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