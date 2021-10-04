Manisa'da Serkan Özbalta dönemi sona erdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa'da yönetime istifasını sunan teknik direktör Serkan Özbalta'nın bu talebinin kabul edildiği bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, dün İstanbul'da 3-2'lik mağlubiyetle sonuçlanan Eyüpspor maçının ardından teknik direktör Özbalta'nın yönetim kuruluna istifasını sunduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Yönetim kurulumuz yapmış olduğu değerlendirmede, Özbalta'nın istifasını kabul etmiştir. Geçen sezon kulübümüze şampiyonluk yaşatan Özbalta ve ekibine vermiş oldukları hizmetten dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."
Kulüpten yapılan açıklamada, dün İstanbul'da 3-2'lik mağlubiyetle sonuçlanan Eyüpspor maçının ardından teknik direktör Özbalta'nın yönetim kuruluna istifasını sunduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Yönetim kurulumuz yapmış olduğu değerlendirmede, Özbalta'nın istifasını kabul etmiştir. Geçen sezon kulübümüze şampiyonluk yaşatan Özbalta ve ekibine vermiş oldukları hizmetten dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."