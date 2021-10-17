Manisa'da galibiyet hasretini bitiren Adana oldu

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Adanaspor, deplasmanda Manisa FK'yı 3-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Manisa'da galibiyet hasretini bitiren Adana oldu
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17 Ekim 2021 18:00
TFF 1. Lig'in 9. haftasında Adanaspor, deplasmanda Manisa FK ile karşılaştı.

Galibiyete hasret iki takımın mücadelesinde kazanan taraf 3-0'lık skorla Adanaspor oldu.

5 maçtır puan alamayan Manisa FK'nın galibiyet hasreti 6 maça çıkarken, 4 haftadır kazanamayan Adanaspor bu maçla birlikte şanssızlığını kırdı.

Akhisar Stadyumu'nda oynanan maçta Adanaspor'a galibiyeti getiren goller 18 ve 32. dakikalarda Ognjen Ozegovic ve 81. dakikada Celil Yüksel'den geldi.

Bu sonucun ardından puanını 9'a yükselten 13. sıraya yükseldi. Sezona 3 galibiyetle başladıktan sonra galibiyet alamayan Manisa FK da 9 puanda kaldı ve 14. sırada yer aldı.

Gelecek hafta Adanaspor deplasmanda Eyüpspor'la karşılaşacak. Manisa FK da, Ankaragücü'ne konuk olacak.

 

 

 


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