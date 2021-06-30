Manisa'da Batuhan Tur takımdan ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa, savunma oyuncusu Batuhan Tur'la yollarını ayırdı.
Manisa Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, geçen sezon namağlup şampiyonluklarında emekleri olan 29 yaşındaki futbolcuyla yolların ayrıldığı belirtildi.
Batuhan Tur'a kulübe verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür edildiği açıklamada, bundan sonraki kariyerinde başarı dileğine yer verildi.
Manisa Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, geçen sezon namağlup şampiyonluklarında emekleri olan 29 yaşındaki futbolcuyla yolların ayrıldığı belirtildi.
Batuhan Tur'a kulübe verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür edildiği açıklamada, bundan sonraki kariyerinde başarı dileğine yer verildi.