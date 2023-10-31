Manisa Büyükşehir Belediyespor'un rakibi Porto

Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Avrupa Kupası'nda Porto'ya konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Manisa Büyükşehir Belediyespor'un rakibi Porto
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31 Ekim 2023 16:03
Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu 3. maçında 1 Kasım Çarşamba Günü (yarın) Portekiz'de Porto ile karşılaşacak.

Dragao Arena'daki Porto-Manisa Büyükşehir Belediyespor maçı TSİ 18.30'da başlayacak.

Bu sezon Avrupa'da ilk kez mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2 eleme maçı dahil 4 müsabakasını kayıpsız geçti.

Grubun diğer karşılaşmasında Danimarka temsilcisi Bakken Bears, İsveç ekibi Norrkoping Dolphins'le mücadele edecek.

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