Manisa Büyükşehir Belediyespor'un rakibi Porto

Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu 3. maçında 1 Kasım Çarşamba Günü (yarın) Portekiz'de Porto ile karşılaşacak.



Dragao Arena'daki Porto-Manisa Büyükşehir Belediyespor maçı TSİ 18.30'da başlayacak.



Bu sezon Avrupa'da ilk kez mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2 eleme maçı dahil 4 müsabakasını kayıpsız geçti.



Grubun diğer karşılaşmasında Danimarka temsilcisi Bakken Bears, İsveç ekibi Norrkoping Dolphins'le mücadele edecek.



